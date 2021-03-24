Москва, , 12:15 — REGNUM В России маловероятно резкое подорожание горючего на 14%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 марта заявил доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов. Так он прокомментировал соответствующие опасения Независимого топливного союза.

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"Цены на бензин зависят от большого числа факторов: уровня мировых цен, курса рубля, акцизов, налоговой политики, даже погоды и графика ремонта крупных НПЗ, — сказал Хестанов. — Обычно рост цен примерно соответствует инфляции, но сейчас он несколько выше, в том числе из-за ослабления рубля. Резкий рост на 14% маловероятен. Скорее рост будет в диапазоне 5−8%. Все способы сдерживания цен имеют свои издержки. Можно повысить пошлины на экспорт, но это чревато снижением экспорта. Можно снизить акциз, но это грозит падением доходов бюджета. Универсального рецепта нет».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Тамара Сафонова объяснила, каким регионам РФ может грозить дефицит горючего.

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