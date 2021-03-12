Москва, , 12:01 — REGNUM Изменения цен на бензин в марте были связаны с рядом причин, включая сезонный спрос. Об этом ТАСС сообщили в Минэнерго РФ.

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«Текущее изменение цен нефтепродуктов в рознице в первую неделю марта связано с общим изменением индекса потребительских цен (ИПЦ) с начала года, колебаниями оптовых цен внутреннего рынка на фоне сезонного роста спроса на топлива, а также частично возросшего на фоне заморозков спроса на основные топлива», — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве отметили, что специалисты проводят отслеживание положения на рынке АЗС в целях сохранения роста цен на бензин и дизель на близком к инфляции уровне.