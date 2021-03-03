Москва, , 06:36 — REGNUM Тарифы на вывоз мусора в Новосибирской области к январю 2021 года выросли на 39,2% в годовом выражении, в то время как в среднем по России этот показатель составил 4,05%. Об этом говорится в материалах аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

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Такое положение дел в Новосибирской области связывают с введением с ноября 2020 года нового тарифа на услугу регионального оператора по обращению с ТКО в размере 420,29 руб./куб. м. мусора.

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Другими регионами, где за год существенно подорожал тариф на вывоз мусора, стали Татария (+24,8%), Омская область (+20,9%) и Приморский край (+17%). В то же время в ряде регионов тарифы заметно снижались: в Северной Осетии на 18,5%, Адыгее — на 9,9%, Магаданской области — на 9,2%.

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