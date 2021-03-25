Москва, , 16:08 — REGNUM В настоящее время в РФ нет серьезных причин для существенного роста розничных цен на крепкий алкоголь и пиво. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 марта заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов. Так он прокомментировал прогноз Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя о предстоящем росте цен на спиртные напитки.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Дорожает всё!» — цены в регионах России устремились ввысь – все новости»

«По пиву, правда, сохраняется зависимость от импорта сырья, но производство локализовано и консолидировано крупными транснациональными корпорациями, которые вполне могут контролировать ценообразование по всей цепочке товародвижения. А вот с винами ситуация сложнее, — сказал Чеглов. — Рост цен на импортный алкоголь предсказать сегодня просто невозможно. Если Центробанку удастся сохранить курс рубля в сложившихся рамках, то условий для роста цен здесь немного. Только желание импортеров компенсировать упущенную выгоду в «пандемийном» году и некоторые сложности логистики ввиду закрытых границ. И резких колебаний ожидать не стоит. Если рубль снова начнет падать, то и импортный алкоголь будет дорожать».

А вот с российскими винами, как пояснил экономист, ситуация складывается иная.

«Рост цен на российские вина сдерживает активная поддержка государства, компенсации местным производителям возросшего акциза, — сказал Чеглов. — Поэтому цены выросли в 2020 году не более чем на 6%. Но до реального импортозамещения далеко. В условиях пандемии и потерь всех участников рынка роста производства российского винограда ожидать вряд ли приходится, а закупки саженцев за рубежом затруднены».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что цены на водку и пиво российского производства в 2021 году могут вырасти не менее чем на 5%.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперты оценили перспективы роста цен на алкоголь в России