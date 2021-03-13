Архангельск, , 11:03 — REGNUM Ситуация с розничными ценами на социально значимые продукты питания в Архангельской области остается стабильной. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

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«Исключение — повышение цен на овощи и фрукты от семи до девяти процентов в период с января по март, что связано с сезонностью хранения продуктов. Вместе с тем в этот же период наблюдалось снижение цен на сахар-песок (-2,79%), муку пшеничную (-1%) и крупу гречневую (-3,3%)», — отметили в ведомстве.

Региональный минагропромторг проводит еженедельный мониторинг цен и полученную информацию направляет в федеральные ведомства, а также в областную прокуратуру и УФАС.

«Если будет установлен риск или тенденция существенного роста цен, информацию направят в профильные министерства и ведомства федерального уровня, которые должны будут представить правительству России свои предложения по мерам экономического реагирования», — отметила министр АПК и торговли Архангельской области Ирина Бажанова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минпромторге пообещали не допустить дефицита продуктов.