Красноярск, , 08:00 — REGNUM Масленичный стол подорожал за год в Красноярском крае, в том числе взлетели в цене ингредиенты для блинов.

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Как сообщили ИА REGNUM 4 марта в Красноярскстате, в январе 2021 года по отношению к январю 2020 года сахар-песок подорожал в регионе на 40,9%, подсолнечное масло — на 26,8%, куриные яйца — на 20,2%, пшеничная мука — на 13,8%, молоко пастеризованное 2,5−3,2% жирности — на 1,8% процента.

Также выросли в цене икра лососевых рыб (на 30,5%), варенье, джем, повидло (на 8,8%), сметана (на 8,1%), сгущённое молоко с сахаром (на 5,7%), мёд пчелиный натуральный (на 3,7%), сливочное масло (на 3,3%).

Как сообщало ИА REGNUM, стопка блинчиков для семьи из четырёх человек в Москве обойдётся в 125 рублей, в Московской области — 118 рублей.

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