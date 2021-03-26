Улан-Удэ, , 11:23 — REGNUM В 2020 году расходы домохозяйств в Бурятии выросли на 11,6% по сравнению с показателями 2019 года. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Бурятстата, наиболее сильно выросли траты на питание — на 31,2%, тогда как на услуги расходы снизились на 10,1%.

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«В структуре расходов на конечное поступление в 2020 году наибольший удельный вес 40,8% занимают расходы на питание, из них 34,1% составляют денежные расходы», — отметили в службе статистики.

При этом меньше всего на еду тратят семьи с детьми до 16 лет — 38,7% против 44,5% в семьях, не имеющих несовершеннолетних детей.

На непродовольственные товары из семейного бюджета жителей Бурятии тратится около 38,3%, в том числе на одежду и обувь — 6,8%. На услуги уходит 19,5%. Спиртное заняло лишь 1,4% из общей суммы расходов домохозяйств.

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