Москва, , 10:12 — REGNUM Снижение инфляционных ожиданий граждан РФ это временное явление, и данный показатель в скором времени может скорректироваться. Об этом 3 марта корреспонденту ИА REGNUM заявил профессор РЭШ, директора финансового центра СКОЛКОВО-РЭШ Олег Шибанов, комментируя данные ЦБ РФ о том, что в России второй месяц подряд снижаются инфляционные ожидания граждан и наблюдаемая ими инфляция.

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«Вообще нет никаких мотивов для снижения, поскольку их (респондентов) текущая инфляция выросла, и цены на продовольствие продолжали повышаться. Скорее всего, это временное явление, и показатель может скорректироваться уже в следующем месяце, — сказал Шибанов. — Опять же, опросы подразумевают не только тренды, но и временные колебания. Поэтому пока сделать сильные выводы из одного наблюдения невозможно. Объективно цены в годовом выражении будут расти ещё некоторое время, возможно, до конца апреля».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Денис Терновский объяснил, почему в РФ сильно подорожали продукты питания.

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