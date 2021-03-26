Москва, , 12:32 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба подготовила проект постановления правительства, согласно которому соглашения по стабилизации цен на сахар и масло должны быть продлены. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

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«Разработан проект постановления правительства РФ «О внесении изменения в постановление правительства Российской Федерации от 14 декабря 2020 года № 2094» [о снижении и поддержании цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости], предусматривающий продление срока действия постановления № 2094 в части сахара-песка до 1 июня 2021 года, в части масла подсолнечного — до 1 октября 2021 года», — говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается также, что данный шаг необходим в целях недопущения необоснованного роста цен на указанную продукцию.