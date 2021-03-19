Абакан, , 08:43 — REGNUM За неделю с 8 по 15 марта в Хакасии наиболее подорожали овощи. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 марта в Красноярскстате.

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Белокочанная свежая капуста взлетела в цене на 5,36% (с 22,38 до 23,58 рубля за кг), картофель — на 2,79% (с 43,32 до 44,53 рубля за кг), свежие помидоры — на 2,16% (с 248,19 до 253,56 рубля за кг).

В то же время за указанный период в регионе подешевели свежие огурцы (на 9,85%), подсолнечное масло (на 1,09%) и яблоки (на 0,62%).

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае за неделю подорожали сахар-песок (на 1,7%), охлаждённые и мороженые куры (на 1,99%), свежая белокочанная капуста (на 2,54%).

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