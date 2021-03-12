Абакан, , 08:37 — REGNUM За неделю с 1 по 9 марта в Хакасии значительнее всего подорожала свежая белокочанная капуста — на 6,88% (с 20,94 до 22,38 рубля за кг). Об этом ИА REGNUM сообщили в Красноярскстате.

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На 3,12% вырос в цене картофель (с 42,01 до 43,32 рубля за кг), на 2,96% подорожали яблоки (со 143,46 до 147,71 рубля за кг).

В то же время за неделю в регионе подешевели свежие огурцы (на 7,81%), молоко стерилизованное 2,5−3,2% жирности (на 1,92%) и сметана (на 0,24%).

Как сообщало ИА REGNUM, овощи также подорожали за неделю в Красноярском крае.

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