Москва, , 14:35 — REGNUM Парадокс ценового регулирования в России стоимости нефтепродуктов состоит в том, что в какую бы сторону внешняя конъюнктура ни качнулась, цена на топливо в рознице вырастет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 марта заявил председатель совета директоров транспортной компании руководитель московского регионального отделения «Партии Роста» Дмитрий Пурим. Так он прокомментировал прогноз Счетной платы о подорожании в РФ горючего и риске повторения топливного кризиса 2018 года.

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«Запоздалый прогноз Счетной палаты уже сбылся. Уровень розничных цен на топливо на прошлой неделе пробивал ценовые максимумы с 2018 года. Так, биржевая цена на бензин Аи-92 достигла значения 55,75 тыс. руб. за тонну. В 2018 она составляла 55,43 тыс. руб. за тонну, — сказал Пурим. — Парадокс ценового регулирования стоимости нефтепродуктов в том, что в какую бы сторону внешняя конъюнктура ни качнулась, цена на топливо в рознице вырастет. Проблема в том, что в розничной цене топлива около 70% цены — налоги (НДС, НДПИ) и акцизы. Прибыли НПЗ от переработки из-за налогового манёвра не получают — чем больше переработка, тем больше убытки. Поэтому увеличение нагрузки на НПЗ можно достигнуть только тем, чтобы помочь им с «обороткой» — чем выше цена, тем больше нужно денег на закупку».

Как пояснил Пурим, рост цен на топливо можно сдержать снижением налоговой нагрузки, или дать возможность льготного кредитования НПЗ для приобретения дополнительных объёмов для увеличения перевалки.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что вероятность повторения в России топливного кризиса в стиле 2018 года не очень велика.

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