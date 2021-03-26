Салехард, , 07:21 — REGNUM На Ямале с начала 2021 года выросла стоимость бензина в среднем на 6,7%. Об этом сообщает УФАС России по ЯНАО.

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Средняя стоимость бензина марки А-95 стала выше на 3,26 рублей, или на 6,8%, и составила 51,5 рублей. Максимальная стоимость одного литра данной марки наблюдалась на 22 марта в Ямальском районе — 65,25 рублей, минимальная — в Муравленко, и составила 44,6 рублей.

Средняя стоимость бензина марки А-92 стала выше на 3,09 рублей, или на 6,7%, и составила 49,51 рублей. Максимальная стоимость одного литра данной марки наблюдалась на 22 марта в Красноселькупском районе — 62 рубля, минимальная — в Губкинском, и составила 42,63 рубля.

Средняя стоимость дизельного топлива с начала 2021 года стала на 0,87 рублей, или на 1,6%, и составила 54,01 рублей. Максимальная стоимость одного литра дизельного топлива наблюдалась на 22 марта в Ямальском районе — 66 рублей, минимальная — в Губкинском, и составила 49,61 рублей.