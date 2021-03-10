Якутск, , 07:56 — REGNUM В Якутии после вмешательства заместителя генерального прокурора РФ Дмитрия Демешина приведены в соответствие с установленными требованиями цены на социально значимые продовольственные товары в селе Намцы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

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На личный приём к Демешину обратился житель села и пожаловался на высокие цены в одном из магазинов.

В ходе проверки торговой точки всё подтвердилось. Были установлены факты завышения предельных торговых надбавок на такие социально значимые продовольственные товары первой необходимости, как масло растительное, молоко, детская молочная смесь, гречка, пшено, яйцо, макаронные изделия, чай, овощи и фрукты.

После этого, проверки цен начались во всех торговых точках Якутии.

«Прокуратура внесла в адрес владельца магазина представление, по инициативе прокуратуры он также привлечен к административной ответственности за нарушение порядка ценообразования», — добавили в ведомстве.

Цены приведены в соответствие.

Как сообщало ИА REGNUM, предложение депутата Государственной думы Анатолия Выборного («Единая Россия») отправлять в колонию на три года за распространение слухов о повышении цен на продукты вызвало недоумение у его коллеги Федота Тумусова («Справедливая Россия»).