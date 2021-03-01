Москва, , 11:33 — REGNUM Из-за экономических проблем политическая повестка в РФ уже начала обостряться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 марта заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов. Так он прокомментировал прогноз агентства «Блумберг», аналитики которого предположили, что подорожание продуктов питания в мире вызовет наибольший резонанс в странах со средним уровнем дохода населения, жители которых тратят на еду большую часть потребительской корзины. В том числе и в России.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Дорожает всё!»: цены в регионах России стремятся ввысь – все новости»

«Я бы согласился с выводами экспертов «Блумберг». Зажиточных стран такой рост цен коснется в меньшей степени, потому что там у государства есть достаточные резервы для того, чтобы компенсировать колебания цен, — сказал Комолов. — В том числе за счет эмиссии свободно конвертируемых валют бремя кризиса перенесут на страны периферии и полупериферии. С другой стороны, в абсолютно нищих странах люди настолько привыкли жить в нужде, что и не почувствуют ценовых колебаний. Разве что там вспыхнет тотальный голод, и это вызовет протесты. А вот по странам полупериферийного типа, к числу которых относится и Россия (где большая часть граждан не живет в условиях крайней нищеты), повышение цен на базовые товары ударит наиболее болезненно».

Экономист обратил внимание на то, что чаще всего протесты вспыхивали не в тех странах, где жизнь из года в год становилась все хуже и хуже и где людей довели до крайней нищеты.

«Как раз в такой ситуации человек редко думает о политических движениях и больше озабочен проблемой личного выживания, — сказал Комолов. — Красноречивым примером может случить история Греции, где сначала ситуация была более менее стабильной, а потом доходы просели. Это не привело к тотальной нищете, но вызвало массовое социальное недовольство».

Как подчеркнул Комолов, именно контраст между вчерашним днем и сегодняшним может стать причиной радикализации политического контекста.

«Мы уже видим, как обостряется политическая повестка и как холодильник будет выталкивать граждан РФ на улицы», — сказал Комолов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Комолов заявил, что правительство России не может решить фундаментальные проблемы социально-экономического развития страны, и поэтому ему приходится обвинять критиков в том, что они хотят подорвать престиж РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: Правительство РФ призвали не отрицать фиаско его экономической политики