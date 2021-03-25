Кызыл, , 08:35 — REGNUM В Туве за неделю с 15 по 22 марта хлеб из ржаной муки и из ржано-пшеничной смеси стал лидером по росту цен, подорожав сразу на 3,8% — с 56,88 рублей за 1 кг до 59,04. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Красноярскстата.

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Также в магазинах республики подросли цены на репчатый лук и капусту белокочанную — на 3,09 и 2,26% соответственно.

Параллельно значительно подешевели свежие огурцы (более чем на 21% — с 187 рублей за 1 кг до 147,68) и помидоры (-7,39% или 224,6 рублей до 208). Цены на пшено снизились на 1,94%.

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