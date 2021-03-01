Москва, , 11:09 — REGNUM Правительство России не может решить фундаментальные проблемы социально-экономического развития страны и поэтому ему приходится обвинять критиков в том, что они враги и хотят подорвать престиж РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 марта заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов. Так он прокомментировал несогласие Минэкономразвития РФ с выводами агентства «Блумберг», эксперты которого заявили о том, что рост цен на продукты питания в мире вызовет наибольший резонанс в странах со средним уровнем дохода населения, жители которых тратят на еду большую часть потребительской корзины. В список таких стран они занесли и Россию.

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«Меня несколько удивляет, почему в «Блумберг» выделяют страны со средним уровнем дохода, — сказал Комолов. — Неужели в бедных странах доходы населения распределяются иначе? Обычно, чем беднее человек, к чем менее состоятельно части общества он принадлежит, тем большая часть его дохода уходит на товары базового потребления. В России это известные группы товаров: еда, одежда, услуги ЖКХ и транспорт. На эти цели у наших соотечественников, у среднего представителя «глубинного народа» уходит порядка 70−80% дохода».

Как пояснил Комолов, у этой же части населения нет никаких накоплений и возможности приобрести какую-то крупную бытовую технику, не говоря уже о поездках за границу.

«Поэтому в этой части я согласен с «Блумберг» и понятно, что наше правительство будет всячески отнекиваться, — сказал Комолов. — Видимо «Блумберг» пытаются обвинить в какой-то политической ангажированности и попытке в идеологических целях очернить «эффективную» политику российского правительства. Но в целом «Блумберг» констатирует окружающую действительность и никакой Америки тут не открывает. С мирового кризиса ситуация принципиально не меняется. В России доля населения, которое тратит три четверти своих доходов на товары базового потребления остается все той же. И нет никаких предпосылок к тому, чтобы что-то менялось. Более того, вместе с падением реальных доходов населения эта доля растет».

А российское правительство, как пояснил Комолов, пытается «сделать хорошую мину при плохой игре».

«Решить фундаментальные проблемы социально-экономического развития наше правительство не может и поэтому ему приходится обвинять критиков в том, что они враги и хотят подорвать престиж нашей страны», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Минэкономразвития РФ заявило, что аналитика подобная той, которую дает «Блумберг» носит «спекулятивный характер».

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