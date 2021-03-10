Москва, , 18:47 — REGNUM То, что власти РФ решили регулярно мониторить цены на потребительские товары, это разумный шаг, но вопрос в том, какие выводы будут сделаны из этого мониторинга после. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 марта заявил профессор ВШЭ, сопредседатель «Партии Роста» Евгений Коган.

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«На мой взгляд, вопрос не в том, чтобы мониторить. А в том, какие шаги будут предприняты далее. В том, что наше правительство начало отслеживать рост цен на товары, нет ничего драматичного. Решение о том, чтобы получать оперативную информацию, очень разумно», — сказал Коган.

Но далее, как подчеркнул экономист, возникают два варианта развития событий.

«Либо административный: ударить кулаком по столу, запретить, сделать оргвыводы. Либо более сложный путь, требующий интеллектуальных усилий и знаний и, самое главное, гибкости и мудрости: работа с тарифами, налогами и т. д., — пояснил Коган. — Да, сегодня напечатаны огромные массивы денег; речь идёт о триллионах долларов. Да, сегодня происходит накачка денежной ликвидностью. Это не может не вызвать рост цен на практически все активы в мире. Инфляция активов неизбежно переходит в инфляцию издержек, которая, в свою очередь, рождает потребительскую инфляцию. Это неизбежный процесс. Вопрос в масштабах и в последствиях».

Как уточнил эксперт, очень важно, чтобы меры, принимаемые властями, носили исключительно экономический характер.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что индексы цен за первые два месяца 2021 года пока позволяют ожидать более высоких темпов инфляции, чем в 2020 году, но не резкого ее роста.