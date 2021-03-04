Москва, , 17:46 — REGNUM Причиной некоторого дефицита в РФ инкубационных яиц стала эпидемия птичьего гриппа, начавшаяся осенью 2020 года в России и Европе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 марта заявил доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Денис Терновский.

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»Вначале был ограничен импорт, а затем из-за сокращения производства и карантинных ограничений начались проблемы и с внутренними поставками, — сказал Терновский. — Сокращение предложения вызвало рост цен и в Европе, и в России. Кроме того, появилось дополнительное напряжение на мировом рынке: увеличился спрос со стороны Китая, восстанавливающего птицеводство».

Как пояснил эксперт, доля импортных инкубационных яиц сейчас в РФ составляет порядка 20% и имеет тенденцию к сокращению.

«Проблема в том, что импортные яйца можно было использовать как демпфер при проблемах с внутренними поставками, а сейчас из-за ветеринарных ограничений такой возможности нет, — констатировал Терновский. — Потребители уже несут потери из-за сокращения производства птицы и роста цен. За последние два месяца цены на куриное мясо выросли почти на 10%, на яйца — на 15%. Дальнейшее сокращение производства может усилить эту тенденцию, поскольку цены на курицу очень чувствительны к объему предложения».

Сдерживанию цен, по мнению Терновского, должно способствовать соглашение производителей яиц и мяса птицы, входящих в Национальный союз птицеводов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что дефицит инкубационных яиц может повысить себестоимость производства в РФ мяса птицы и яиц до 1,5%.

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