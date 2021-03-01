Москва, , 19:01 — REGNUM Спор министерства экономического развития РФ и экспертов агентства «Блумберг» выглядит как полемика в стиле «сам дурак». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 марта заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал то, что МЭР назвало «спекулятивным» прогноз «Блумберг» о росте в РФ цен на продукты питания, а также обещания Минсельхоза РФ о том, что в РФ нет причин для скачкообразного подорожания этих товаров.

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«Скачок цен на еду уже есть, — сказал Делягин. — И если люди из Минсельхоза считают, что в этой сфере всё в порядке, то это просто свидетельствует о том, что они, вероятно, не ходят в магазины. Скачок цен ударил по людям болезненно, и я боюсь, что ударит еще болезненнее. То, что МЭР заявил о том, что выводы «Блумберг» — это спекулятивная оценка, это полемика в стиле «сам дурак». И то, что у МЭР нет содержательных аргументов, наглядно демонстрирует абсолютную беспомощность его политики. Рост цен в России вызван не ростом цен в мире, а исключительно произволом монополий».

Делягин констатировал, что в настоящее время в РФ не видно признаков ограничения произвола монополий.

«А это означает, что рост цен продолжится. Пусть и меньшими темпами, чем раньше. Люди будут страдать», — убежден экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Минэкономразвития РФ заявило, что аналитика «Блумберг» носит спекулятивный характер.

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