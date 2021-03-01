Москва, , 19:50 — REGNUM Инфляционные ожидания населения России на ближайший год снижаются второй месяц подряд, следует из опубликованного 1 марта доклада Банка России «Инфляционные ожидания и потребительские настроения».

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«Медианная оценка ожидаемой в ближайшие 12 месяцев инфляции составила 9,9%, что на 0,6 процентного пункта ниже, чем в январе», — говорится в докладе.

Тем не менее в ЦБ подчёркивают, что показатель всё ещё остаётся «существенно выше среднего уровня 2018−2019 годов».

Также регулятор впервые с августа 2020 года зафиксировал снижение наблюдаемой населением инфляции. В феврале её медианная оценка составила 12,3%, что на 0,5 процентного пункта ниже, чем месяцем ранее.

В комментарии ЦБ омечается, что снижение оценок ожидаемой и наблюдаемой инфляции происходило для респондентов как со сбережениями, так и без сбережений. При этом на изменение оценок традиционно наиболее значительно повлияла динамика цен на отдельные часто покупаемые населением товары.

В частности, в феврале респонденты заметно реже, чем в январе, говорили об удорожании сахара, подсолнечного масла и яиц — товаров, рост цен на которые вызывал наибольшую обеспокоенность населения в последние месяцы. В то же время опрашиваемые стали чаще отмечать повышение цен на бензин и услуг ЖКХ.