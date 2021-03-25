Красноярск, , 07:38 — REGNUM В Красноярском крае за неделю с 15 по 22 марта значительнее всего подорожал чёрный байховый чай (на 3,65% — с 797,62 до 826,77 рубля за кг). Об этом ИА REGNUM сообщили 25 марта в Красноярскстате.

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Также выросли в цене картофель (на 3,04% — с 47,33 до 48,77 рубля за кг) и фруктово-ягодные консервы для детского питания (на 2,6% — с 482,54 до 495,08 рубля за кг).

В то же время за указанный период в Красноярском крае подешевели свежие огурцы (на 10,83%), свежие помидоры (на 4,53%) и стерилизованное молоко 25−32% жирности (на 2,56%).

Как сообщало ИА REGNUM, в Приангарье в феврале 2020 года сводный индекс потребительских цен на товары составил 101,18%.

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