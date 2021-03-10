Москва, , 09:23 — REGNUM Росптицесоюз призвал производителей сконцентрироваться на выпуске более бюджетной продукции, такой как тушка бройлера и столовое яйцо С2. Об этом сообщила генеральный директор организации Галина Бобылева, пишет 10 марта газета «Известия».

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Рекомендации птицефабрикам союз направил в начале марта. Дело в том, что производители мяса птицы и яиц, как и другие участники пищевой отрасли, столкнулись с повышением стоимости товаров. Оно обусловлено в том числе ростом курса валюты.

«Мы рекомендовали птицеводческим предприятиям сузить ассортимент, что позволит им уменьшить свои затраты на производство. В первую очередь на переработку», — пояснила Бобылева.

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Предприятия, таким образом, могут приостановить выпуск более дорогой продукции, требующей глубокой переработки. В случае с куриным мясом это грудинка и бёдрышки.

В Росптицесоюзе считают, что предложенный подход учитывает интересы и производителей, и покупателей. Первые снизят затраты на изготовление, вторые получат товары по приемлемым и стабильным ценам.

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