Москва, , 17:19 — REGNUM Рост розничных цен на топливо в России будет сдерживаться при помощи демпферного механизма и укрепления рубля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал экономист Сергей Хестанов.

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«Есть два обстоятельства, которые, весьма вероятно, к большому росту не приведут. Во-первых, это ценовой демпфер — достаточно сложные отношения между государством и нефтяными компаниями, которые направлены на то, чтобы тормозить рост цен, когда они растут и удерживать их, когда цены падают. А во-вторых — укрепление рубля. Поскольку укрепления рубля привлекательность внутреннего рынка увеличивает и это способствует увеличению поставок на внутреннем рынке», — сказал Хестанов.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта стоимость тонны автомобильного бензина АИ-92 на торгах достигла отметки 55,75 тыс. рублей, а это больше, чем рекордное значение мая 2018 года. Таковы данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

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