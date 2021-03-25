Новосибирск, , 06:27 — REGNUM В Новосибирске с 1 апреля на ряде направлений маршрутного такси вырастут цены на проезд. Соответствующая информация появилась на сайте Центра управления городским автоэлектротранспортом, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Стоимость поездки вырастет на 5 рублей. Рост цен на проезд перевозчики объясняют изменением стоимости топлива и комплектующих.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске на неделе с 16 по 22 марта 2021 год бензин марки АИ-92 подорожал на 0,5%, АИ-95 — на 0,4%, АИ-98 — на 0,2%, дизельное топливо — на 0,2%.

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