Москва, , 19:17 — REGNUM Потребительские цены на бензин в России в январе 2021 года выросли в среднем на 1% по сравнению с предыдущим месяцем, а в годовом выражении — на 3,3%. Об этом сообщает 25 февраля Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

При этом цены на бензин от производителей в январе выросли на 8,5%, а в годовом выражении — на 9,7%. В среднем по России потребительские цены на бензин в 2,2 раза превышали цены производителей.

Согласно данным Росстата, рост потребительских цен на бензин на 1% и более в течение месяца наблюдался в 28 субъектах Федерации. Наиболее существенно он подорожал в Туве — на 5,4%. Снижение цен зафиксировано в Камчатском крае — на 0,1%.

В Москве бензин за месяц подорожал в среднем на 1,5%, в Санкт-Петербурге — на 0,9%.