Бишкек, , 16:02 — REGNUM Средняя стоимость сахара-песка в Киргизии за последний год возросла сразу на 19 сомов (17 рублей) или на 46%, достигнув 60 сомов (около 53 рублей) за килограмм. Об этом сообщили в национальном статистическом комитете республики.

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Наиболее высокая цена на сахар зафиксирована в городах Джалал-Абад, Ош и Исфана — порядка 64 сомов (56 рублей). А самая низкая сложилась в городах Ноокат — 50 сомов (44 рубля), Ош — более 48 сомов (42 рубля) и Узген — около 47 сомов (41 рубль).

Сильнее всего за последние два месяца увеличилась стоимость сахара в Джалал-Абаде — на 14%, в Кара-Балте — на 12,7% и Токтогул — на 12,1%.

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