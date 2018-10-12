Не быть паразитами и меньше есть: советы народу от российских чиновников

Саратов, , 17:18 — REGNUM На фоне разразившегося в Саратовской области скандала, где теперь уже бывшая глава местного минтруда Наталья Соколова заявила, что на полноценное питание пенсионерам в месяц достаточно и 3,5 тыс. рублей, вспоминаются и другие, весьма «ценные» и отвечающие требованиям времени, советы чиновников народу.

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Новосибирская область

Например, в 2015 году, когда наблюдался стремительный рост цен на продукты питания, новосибирцев призвали вернуться к посадке картошки. Этот «бесценный» совет прозвучал из уст руководителя штаба по продовольственной безопасности Новосибирской области — министра промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Николая Симонова. При этом он тогда подчеркнул, что «продовольственная безопасность складывается из безопасности каждой конкретной семьи», поэтому «надо дать людям возможность, чтобы картофель был посажен».

Хакасия

Бывший глава Хакасии Виктор Зимин в 2017 году в ходе нашумевшей прямой линии призвал жителей депрессивных поселений не выходить на митинги и не устраивать забастовок с требованием зарплат, а «что-то делать». Например, «сконцентрировать бабушек-дедушек» в селе и создать производство: варить тушёнку, собирать ягоды и продавать на рынке.

«Не на что жить, зачем людей смешить? Вы ничего не зарабатываете. Вы прям паразитами являетесь. Неужели не стыдно? Забастовки устраиваем, митинги: «Когда нам зарплаты выплатят?» Ну заработайте, создайте производство, ну хоть что-то делайте», — изрёк глава региона.

Это высказывание — про тушёнку и паразитов — Зимину припоминают до сих пор.

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Калужская область

Калуга, 2015 год. Губернатор Анатолий Артамонов на рабочем совещании регионального правительства высказался против пристрастия калужан к варенью. Объяснил он это тем, что варка варенья — это «абсолютно бесполезное занятие». В качестве альтернативы он предложил замораживать ягоды:

«Кроме вреда (в варенье — прим. ИА REGNUM ) ничего нет. Брали бы и замораживали ягоды. Сейчас холодильник есть».

Всё бы ничего, но этот совет прозвучал на фоне жалоб населения на дорожающий сахар.

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Новгородская область

Будучи губернатором Новгородской области, Сергей Митин призвал население есть больше мёда. На такой совет его сподвигло посещение регионального фестиваля «Медовая сказка». Он также добавил, что «надо больше рассказывать о пользе мёда и пропагандировать пчеловодство». Но, стоит отметить, что Митин, призывая есть больше мёда, руководствовался вроде как благими намерениями: в условиях санкций против России и импортозамещения поддержать местных пчеловодов.

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Через год, в 2015 году, правительство Новгородской области объявило, что намерено снабдить мёдом учебные учреждения Великого Новгорода, а также госучреждения. Мёд вместо сахара обещали и для чиновников в столовой регионального правительства.

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Свердловская область

В 2015 году отличился депутат Законодательного собрания Свердловской области Илья Гаффнер. Он посоветовал гражданам экономить в связи с кризисом и меньше питаться. Как говорится, от всего сердца…

«Если, грубо говоря, не хватает денежных средств, то надо вспомнить — мы все же все россияне, русские люди, мы прошли и голод, и холод — задуматься о собственном здоровье, поменьше питаться, например», — заявил депутат.

Парламентария за это высказывание осудили не только простые жители региона, но и его товарищи по «Единой России». Один из них, например, сказал, что Гаффнеру следовало бы «семь раз подумать и один раз сказать». А житель посёлка Ишеевка пожаловался на депутата президенту России Владимиру Путину.

Впрочем, сам Гаффнер посчитал, что его слова вырвали из контекста.

Удивил и теперь уже бывший депутат Екатеринбургской городской думы Николай Косарев. На встрече с педагогами, которые пожаловались на свои зарплаты, он посоветовал им… найти богатых мужей. Что делать мужчинам-педагогам, депутат не пояснил.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, глава минтруда Саратовской области Наталья Соколова заявила, что прожиточный минимум пенсионера, который в регионе равняется 7176 рублям, позволяет полноценно питаться в течение месяца. Она даже вызвалась составить месячное меню пенсионера, которое не выйдет за рамки 3,5 тысячи рублей, куда могли бы войти «макарошки», кефир, сезонные овощи и фрукты. Однако своё намерение она осуществить не успела, так как сегодня, 12 октября, была уволена.

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Как видим, саратовская чиновница оказалась не единственной, кто «о народе думает». Их таких много, в разных регионах и с разными по степени цинизма советами.

Ну и, конечно, не лишним здесь будет вспомнить рекомендацию от самого премьер-министра России Дмитрия Медведева. Она не совсем про еду, хотя и про неё в какой-то мере тоже. В августе 2016 года Медведев, общаясь с участниками форума «Территория смыслов» на реке Клязьма во Владимирской области, посоветовал учителям, жалующимся на низкие зарплаты, идти в бизнес:

«Меня часто спрашивают по учителям и преподавателям. Это призвание, а если хочется деньги зарабатывать, есть масса прекрасных мест, где можно сделать это быстрее и лучше. Тот же самый бизнес».

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