Абакан, , 14:48 — REGNUM В городе Абакане (Хакасия) за неделю с 15 по 22 марта подорожали бензин и дизельное топливо. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 марта в Красноярскстате.

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Литр бензина Аи-92 вырос в цене с 43,33 до 43,50 рубля. Бензин Аи-95 подорожал с 45,86 до 46,05 рубля за литр, Аи-98 — с 51,68 до 51,99 рубля за литр.

Цена на литр дизельного топлива в Абакане за указанный период увеличилась с 50,03 до 50,14 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, В Красноярске за неделю подорожал бензин Аи-92 и Аи-95.

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