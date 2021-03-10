Барун-Хемчикский район, Тува, , 08:52 — REGNUM В городе Ак-Довурак и Барун-Хемчикском районе Тувы сотрудники прокуратуры выявили завышение цен на уголь. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства, предприниматель реализовывал твёрдое топливо по цене 4 тыс. рублей за тонну.

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Между тем правительство ранее установило предельную цену на уголь с учётом его доставки и надбавками в размере 3431 рубля. Таким образом, продавец завысил разрешённую сумму на 568 рублей.

«Прокуратурой Барун-Хемчикского района индивидуальному предпринимателю внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства, по результатам рассмотрения представления нарушения устранены путем снижения цены», — отметили в ведомстве.

Предприниматель также привлечён к административной ответственности и оштрафован на 5 тыс. рублей.

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