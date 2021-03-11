Владимир, , 15:46 — REGNUM Во Владимирской области по состоянию на 11 марта зарегистрировано 927 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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За последние сутки были подтверждены четыре смерти пациентов с коронавирусом.

За весь период наблюдения после выздоровления были выписаны 25 тыс. 742 человека.

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