Новосибирск, , 10:32 — REGNUM В Новосибирске на неделе с 16 по 22 марта 2021 год произошлоповышение потребительских цен на автомобильный бензин и дизельное топливо. Об этом сообщает Новосибирскстат.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Дорожает всё!» — цены в регионах России устремились ввысь – все новости»

Так, бензин марки АИ-92 подорожал на 0,5%, АИ-95 — на 0,4%, АИ-98 — на 0,2%, дизельное топливо — на 0,2%.

На городских АЗС бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 43,1 до 43,9 рубля за 1 литр, марки АИ-95 — от 45,95 до 47,4 руб., марки АИ-98 — от 51,1 до 54,7 руб., дизельное топливо — от 50,45 до 53,05 рубля за 1 литр.

Региональный орган статистики уточняет, что на соответствующей неделе 2020 года цены на автомобильный бензин и дизельное топливо оставались без изменения.