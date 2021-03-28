Москва, , 21:59 — REGNUM Материал РИА Новости о том, что цены на одежду и обувь в России могут вырасти к лету 2021 года из-за подорожания хлопка и ослабления рубля, вызвал реакцию среди пользователей интернета. Граждане оставили комментарии 28 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Следите за развитием событий в трансляции: ««Дорожает всё!» — цены в регионах России устремились ввысь – все новости»

"Да сейчас абсолютно всё дорожает. И непременно продолжит дорожать», — считает Рифкат Ж.

Многие пользователи оказались возмущены подобным прогнозом. Люди уверены, что руководство России обязано нивелировать рост стоимости хлопка, чтобы российские потребители не заметили существенной разницы в цене при покупке одежды и обуви.

«Да неужели, хлопок подорожал? У нас же импортозамещение!», — пишет Дмитрий Б.

Некоторые комментаторы указали, что рост стоимости коснулся не только одежды, но и практически все сферы, включая продукты питания и топливо. Граждане считают, что если сложить всё это вместе, то получится, что гражданам России в магазинах придётся выкладывать из кармана куда более существенную сумму, нежели ранее.

«Ну чего вы беспокоитесь, граждане. Всего то 5−6% одежда, 5−6%, еда, 5−6% ЖКХ, 5−6% бензин, 5−6% услуги связи. И всё так по 5−6%, кроме зарплаты. Ну, а если всё посчитать вместе, что в месяц мы тратим, то жить в России стало на 50% дороже, чем ранее. Всего-то. Никак не больше!», — предполагает Сергей Т.

Ряд людей отметили, что в руководстве страны отчитываются о низкой инфляции, но наделе оказывается, что цены растут несоразмерно официальной информации.

«Если учитывать 5−6% на каждый перечень товаров, то в сумме нехило получается. А нам в уши дуют о низкой инфляции», — написал Владимир Н.

Часть комментаторов предположила, что производители просто решили отыграться за те издержки, которые они понесли за время пандемии коронавируса, но это при том условии, что бюджет простых граждан за это время не вырос.

«Все начали отбивать потери прошлого года. Это задница, конечно. Только вот у потребителей, в большинстве своём, денег стало ещё меньше, чем раньше», — отметил Сергей Ц.

Нашлись и те, кто призвал Минпромторг найти в этой ситуации позитивную составляющую и использовать положение дел в свою пользу. Граждане уверены, что если бы товары начали производиться на территории России, то российский покупатель не понесёт потери при походе в магазин.

«Минпромторгу бесконечное поле деятельности по организации производств в России! Не импорт, а качественная и модная одежда отечественного производства! Фермы по выращиванию коз где? Лён выращивать нужно для получения льняного волокна, тканей и масла! Всё у себя нужно производить и экспортировать! На 5 — 6% одежда, обувь, продукты, бензин, ЖКХ и в итоге страдают граждане! Минпромторгу работать нужно!», — поделился своим мнением Владимир Т.

Напомним, 28 марта РИА Новости опубликовало материал, согласно которому цены на одежду и обувь в России могут вырасти к лету 2021 года из-за подорожания хлопка и ослабления рубля.