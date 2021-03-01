Тюмень, , 19:47 — REGNUM В Тюменской области на конец января 2021 года цены и тарифы на потребительские товары и услуги относительно декабря 2020 года года увеличились в среднем на 0,6%. В целом по России — на 0,7%, сообщает Тюменьстат.

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Повышение цен на продовольственные товары составило 1,1% (по России — на 1%), на непродовольственные товары — 0,3% (по стране — на 0,5%). Тарифы на услуги населению соответствовали уровню декабря 2020 года, тогда как по РФ они стали дороже на 0,4%.

Среди продовольствия по сравнению с декабрём 2020 года более всего в Тюменской области подорожала плодоовощная продукция — на 4,9%, мука — на 4,3%, масло подсолнечное — на 3,4%, молоко — на 2,1%.

Среди непродовольственных товаров отмечалось повышение цен на мебель — 1,9%, телерадиотовары — на 1,2%. Цены на дизельное топливо выросли почти на 1%, на автомобильный бензин в среднем — на 1,3%.

Также увеличились тарифы на услуги почтовой связи — на 2,7%, пассажирского транспорта — на 2,2%, гостиниц и зарубежного туризма — на 1,5%.