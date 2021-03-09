Москва, , 21:18 — REGNUM Если государство решит долго удерживать цены на еду, то в России может произойти резкое падение производства продуктов питания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

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Это, в свою очередь, приведет к росту импорта продуктов питания из других стран, в частности, из Белоруссии и Казахстана, где таких мер регулирования нет.

«Проблема удержания цен в том, что в итоге за ним следуют дефицит и лавинообразный рост цен. Напомню, что только в январе 1992 года цены выросли на 245,3%. Поэтому гораздо гуманнее обеспечить наиболее уязвимые слои населения продовольственными карточками, или же временно отменить им НДФЛ — это будет менее болезненно для общества, чем снижение производства. Лучшее лекарство от бедности — это рост ВВП, а контроль цен уже снижает наш ВВП, потому что производство сокращается», — заявил Манкевич.

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