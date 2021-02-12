Улан-Удэ, , 09:40 — REGNUM В январе 2021 года в Бурятии непродовольственная инфляция по отношению к декабрю 2020 года составила 1,1%. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Бурятстата, одним из лидеров по росту цен стали дрова (+13,4%). Уголь подорожал на 6,9%.

Также быстро дорожают некоторые медицинские препараты, такие как «Аллохол» (+5,6%), «Бромгексин» (+5,2%), «Ренни» (+3,3%), а также пеленки для новорожденных (+3,8%), туалетное мыло (+3,2%).

«Среди мебели наблюдалось существенное увеличение цен на шкаф навесной кухонный, двухстворчатый — на 9,1%, стол рабочий кухонный — на 7,7%, матрас для взрослых — на 3,0%, набор корпусной мебели — на 2,1%, кровать для новорожденных — на 1,7%», — отметили в службе статистики.

Добавим, что большинство населения в районах республики, а также треть жителей города Улан-Удэ проживают в частных домах, отапливающихся дровами или углём.

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