Москва, , 16:01 — REGNUM Доля оливкового масла в структуре рынка растительных масел РФ хотя и занимает второе место после подсолнечного, но не превышает 10% от общей величины потребления. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 марта заявил член комитета по информационной политике регионального отделения «Партии Роста» в Самарской области, глава крестьянско-фермерского хозяйства Кирилл Ермоленко. Так он прокомментировал новость о том, что в РФ оливковое масло подорожает на 15%.

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"Повышение цен для российских потребителей на 15% выглядит, на мой взгляд, незначительно. На это есть ряд причин. Во-первых, доля оливкового масла в структуре рынка растительных масел РФ хотя и занимает второе место после подсолнечного, но не превышает 10% от общей величины потребления, — сказал Ермоленко. — Во-вторых, в 2020 году оливковое масло ввозилось в Россию по более низким ценам — в среднем на 13,8% ниже, чем в 2019 году. А на общем фоне временного истеричного дефицита некоторых продуктов на полках магазинов более дешевое оливковое масло многие покупали впрок, на всякий случай».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, рост цен на оливковое масло — не самое страшное для российских потребителей явление, хотя бы потому, что оно не входит в перечень продуктов первого спроса.

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