Москва, , 15:05 — REGNUM Социальные вопросы стоят в России по-прежнему очень остро. Доходы населения за последние годы не увеличиваются, а сокращаются, заявила корреспонденту ИА REGNUM эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила Анисимова, комментируя возможное введение продуктовых карточек.

«Для многих категорий граждан даже оплата обязательных коммунальных платежей за жилье является непосильной. А ведь нужно еще хотя бы как-то питаться.

Предложение Минпромторга 2015 года относительно ввода продуктовых карточек для малоимущих не получило тогда поддержки и реализации.

Ведь эта программа, хотя и должна была затронуть 15−16 миллионов граждан РФ, которых можно отнести к особо нуждающимся, должна была обойтись бюджету в 240 млрд рублей, что посчитали слишком затратным и невозможным для государства.

Тем не менее за прошедший период основная масса населения страны не стала богаче. Периодически правительство возвращалось к вопросу поддержки остро нуждающихся слоев населения: детей, беременных и кормящих женщин, воспитанников, подопечных социальных учреждений и других. В 2017 году предложение Минпромторга было переоценено, но также отвергнуто.

Новое предложение по введению продовольственных карточек, с которым выступил Союз потребителей России, подразумевает в первую очередь охват граждан, которые уже признаны остро нуждающимися и получают ввиду этого пособия от государства на оплату услуг ЖКХ.

Для незамедлительного оказания помощи государством уже имеются списки из реальных людей, чтобы приступить к реализации программы в самое ближайшее время.

Если начать перечисления согласно уже имеющимся спискам получателей субсидий на ЖКУ с 1 апреля 2021 года, то государству программа обойдется примерно в 81 млрд рублей за этот год, или по 9 млрд рублей в месяц. Это существенно отличается от цифр, заявленных в 2015 году, и, видимо, реальнее для осуществления.

По данным 2019 года, субсидии на ЖКУ получали около 3 миллионов российских семей. Ежемесячные 3 тыс. рублей в качестве дополнительной продуктовой помощи также предполагают целевое использование (только на продовольственные товары отечественного производства).

Здесь встает вопрос: как именно в обычном магазине отделить из чека отечественные товары от импортных? Видимо понадобится введение дополнительной программы считывания и распознавания. Или новая специальная категория магазинов? Как «Березка», только наоборот.

Подразумевается, что новая социальная программа должна будет не только поддержать особо нуждающихся граждан продуктами питания, но и поможет отечественным аграриям, торговцам и российской пищевой промышленности», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, идею перечислять гражданам РФ, получающим жилищные пособия, средства на продукты питания (в среднем по 3 тыс. рублей на семью) обозначил Союз потребителей в письме Минпромторгу.

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