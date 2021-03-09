Москва, , 14:35 — REGNUM Если в 2021 году в течение ближайших месяцев будет происходить восстановление российской экономики вместе с ростом доходов населения, то и инфляция будет разгоняться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 марта заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов. Так он прокомментировал прогноз Минэкономразвития РФ о том, что в РФ пик годовой инфляции будет пройден уже в марте.

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«Как правило, такие прогнозы связаны с анализом трендов прошлого, — сказал Комолов. — Берутся поквартальные данные за последние десять лет, которые показывают, что к лету имеет место некоторое снижение уровня инфляции. Она разгоняется к Новому году, а затем несколько снижается к маю и июню. Но анализ трендов прошлого не очень подходит для прогнозирования ситуации на 2021 год».

Как пояснил Комолов, эпидемия 2020 года внесла значительные коррективы в развитие российского потребительского рынка.

«Сейчас делать прогнозы по инфляции весьма затруднительно, потому что в РФ инфляция — это фактор, который в меньшей степени подвержен влиянию классических монетарных факторов, — сказал Комолов. — Сильны именно немонетарные причины: монополизация, динамика валютного курса, потребительский спрос. Поэтому за последние годы инфляция в РФ имеет тенденцию к снижению, но это не большая заслуга нашего правительства. Доходы были низки, люди не покупали товары и услуги, а значит, у фирм не было резона повышать цены. Если в 2021 году в течение ближайших месяцев будет происходить восстановление экономики вместе с ростом доходов населения, то инфляция будет разгоняться».

Именно поэтому, как уточнил Комолов, ЦБ РФ и не собирается больше смягчать монетарную политику.

«Снижение инфляции должно означать продолжение кризиса, снижение покупательской способности населения. В этом случае инфляция не будет расти», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Делягин заявил, что в России главный фактор инфляции — это произвол монополий, который сдерживается только нищетой населения.

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