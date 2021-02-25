Махачкала, , 14:08 — REGNUM Жители Дагестана жалуются на рост цен на автомобильное топливо. Этот вопрос был поднят на заседании оперативного штаба 24 февраля, который провел врио руководителя региона Сергей Меликов. Он призвал руководство муниципалитетов проанализировать ситуацию и навести порядок на АЗС.

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«Они рисуют другие цифры, а люди думают, что это правительство поднимает цены. И это происходит на территории муниципалитетов, главы которых не хотят подъехать и поинтересоваться, на каком основании поднялись цены. Когда-нибудь закон будет превалировать в вашей работе?» — приводит слова Меликова его пресс-служба.

Он поручил врио заместителя председателя правительства РД Владимира Лемешко разобраться с вопросом роста цен на газ и бензин на автозаправочных станциях.