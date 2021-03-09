Москва, , 21:16 — REGNUM Рекордный объем экспорта продовольствия из России в 2020 году не является основанием проводить исторические параллели со второй половиной XIX и началом XX века, когда Российская империя экспортировала зерно несмотря на голод внутри страны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

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Напомним, в 2020 году Россия поставила за рубеж рекордные объёмы сельскохозяйственной продукции. Экспорт продовольствия впервые в новейшей истории превысил импорт.

«Тогда (в XIX веке — прим. ИА REGNUM) зерно было чем-то большим, чем просто зерном, это был главный источник экспортной выручки, так что очевиднее аналогия с нефтью. Вот если бы сейчас в России не хватало бензина, тогда бы аналогия была уместной. Во-вторых, сейчас выше продуктивность сельского хозяйства, и вопрос массового голода не стоит на повестке», — сказал Манкевич.

Экономист отметил, что объём экспорта сельскохозяйственной продукции в России зависит от объема урожая, который в 2020 году стал вторым в истории после 2017 года, поэтому рекордный объем экспорта не должен удивлять. Вообще именно после 2015 ситуация в сельском хозяйстве начала выправляться: рост урожая и рост экспорта не должен казаться чем-то выходящим за рамки. Более показательной будет статистика за 2021 год.