Москва, , 19:14 — REGNUM Введенные в России ограничения на экспорт зерна и другой сельхозпродукции будут действовать на протяжении десятилетий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов.

Крупы в ассортименте Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Комментируя рекордный за последние пять лет рост цен на продукты питания, эксперт указал на то, что правительство начало борьбу с этим явлением посредством введения ограничений на экспорт зерна. Эта тенденция, заявленная как временная, на деле будет иметь продолжительный характер, уверен он.

«Ограничения на экспорт зерна введены. Ограничения эти сейчас воспринимаются как временные, но на самом деле они окажутся устойчивыми, продолжительными. И будут работать целую экономическую эпоху. Ограничения на вывоз целого ряда продуктов питания будут действовать в России на протяжении 20−25 лет», — сказал Колташов.