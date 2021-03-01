Москва, , 14:10 — REGNUM Правовая непрозрачность и непоследовательность формирует в России легион представителей органов власти, желающих «порегулировать» экономическую деятельность, решая проблему сегодняшнего дня «позавчерашними методами». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 марта заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал новость о том, что Минэкономразвития назвало спекулятивными выводы экспертов «Блумберг» о росте цен в РФ и заверило, что ведет оперативный мониторинг цен на продукты.

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«Похоже, что термин «спекуляция» сидит в подсознании руководства Минэкономразвития, так как оно видит ее практически везде, — сказал Ордов. — Торговля является спекуляцией, выражение собственного мнения — спекуляция, и наблюдение за ценами — тоже спекуляция на ожиданиях граждан. Правда, из высказывания Минэкономразвития не очень понятно, как «оперативность отслеживания цен» должна повлиять на эти цены. Что такое резкий рост цен на продукты питания? Если менее 20% за квартал, то это недостаточно резко? Каким правовым механизмом можно предписать конкретному продавцу продавать что-либо себе в убыток?»

Как пояснил Ордов, правовая непрозрачность и непоследовательность формирует легион представителей органов власти, желающих «порегулировать экономическую деятельность, решая проблему сегодняшнего дня позавчерашними методами».

«Но в случае финансового обвала на мировых площадках и девальвации рубля наблюдение за ценами даст «эффект Маска», то есть всё «улетит в космос». Попытки регулировать цены на продовольствие больше походят на желание завесить зеркало, в котором отражается низкая эффективность и высокая монополизация российской экономики, — сказал Ордов. — Видимо, Bloomberg имел в виду именно это. Если борьба с бедностью и рыночной конъюнктурой становится борьбой с бизнесом, а не поводом оказать помощь действительно в ней нуждающимся экономическим субъектам, то «спекуляция» Bloomberg может стать объективной реальностью».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, «Блумберг» включило Россию в список «горячих точек», в которых существует проблема роста цен на продовольствие.

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