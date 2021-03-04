Чита, , 12:19 — REGNUM В Забайкальском крае с 24 февраля по 1 марта 2021 года отмечен рост цен на продовольствие. Так, по данным территориального управления государственной статистики, рост на капусту белокочанную свежую составил 8,4%, на хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной (3,9%), конфеты мягкие, глазированные шоколадом (3,2%), картофель (3%), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, чай черный байховый (2,7%), консервы мясные (2,4%), молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5−3,2% жирности (1,5%), крупу гречневую-ядрицу (1,4%).

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Также подорожали: колбаса полукопченая, сахар-песок, пшено, рис шлифованный, сосиски, сардельки и масло подсолнечное, а также — морковь.

Как уже сообщало ИА REGNUM, власти Забайкальского края предпринимают меры по сдерживанию цен на продовольствие: уже семь крупных торговых сетей края (а это 155 магазинов) подписали соглашение, которым обязуются стабилизировать цены на сахар-песок и растительное масло.

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