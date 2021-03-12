Москва, , 16:53 — REGNUM Предотвратить рост стоимости топлива в России можно за счёт укрепления рубля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов, комментируя новость о том, что биржевая стоимость бензина АИ-92 обновила рекорд мая 2018 года.

«Влияние мирового рынка таково, что цены на нефть поднимаются и будут еще подниматься. Это приведет к тому, что бензин у нас будет дорожать, если только за этим не последует укрепление рубля, причём более значительное, чем оно имело место в последнее время», — сказал экономист.

По его оценке, для того чтобы избежать роста стоимости бензина российская валюта должна укрепиться до 60−65 рублей.

«В этом случае мы можем рассчитывать, что мировой рост цен на углеводороды будет сглажен и это не потребует никаких чрезвычайных мер со стороны правительства», — заявил Колташов.