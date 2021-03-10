Орел, , 13:14 — REGNUM Повышение тарифа на проезд в общественном транспорта Орла рассматривается. Об этом 10 марта сообщил СМИ мэр Юрий Парахин.

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Он объяснил, что на рост тарифа повлияет повышение цен на горюче-смазочные материалы, а также необходимость устанавливать и обслуживать камеры видеофиксации и валидаторы, иметь постоянное подключение к системе ГЛОНАСС, сообщила пресс-служба администрации Орла. Кроме того, власти города намерены поставить перевозчиков в условия необходимости обновления транспорта — преимущество при заключении контрактов будет у компаний с подвижным составом до трёх лет.

Вместе с тем, власти города не готовы идти на поводу у перевозчиков и устанавливать предложенный ими тариф в 30 рублей за поездку. Более того, данная сумма не является экономически обоснованной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее орловские перевозчики обратились к властям с требованием увеличить тариф на проезд до 30 рублей. На данный момент стоимость проезда в общественном транспорте по муниципальным маршрутам регулярных перевозок Орла составляет 17 рублей при безналичной оплате и 20 рублей при оплате наличными.

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