Орел, , 15:52 — REGNUM Тариф на проезд в общественном транспорте Орла увеличится с 1 мая, изменения согласовали депутаты Орловского горсовета 25 марта, сообщили в пресс-службе администрации города.

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Таким образом, с 1 мая 2021 года регулируемый тариф на пассажирские перевозки для автотранспорта и электротранспорта по муниципальным маршрутам составит 20 рублей при безналичной оплате и 23 рубля при наличной оплате.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее перевозчики обратились в администрацию Орла с предложением увеличить стоимость проезда до 30 рублей. Власти согласились, что повышение необходимо, однако выступили против резкого роста тарифа. Сейчас стоимость проезда в общественном транспорте Орла составляет 17 рублей при безналичной оплате и 20 рублей — наличными.