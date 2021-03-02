Москва, , 16:09 — REGNUM Одна из причин того, что в России ряд продуктов питания подорожал намного сильнее, чем в странах ЕС, связана со снижением курса рубля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 марта заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова. Так она прокомментировала данные Росстата, согласно которым в январе 2021 года цены на продовольствие выросли на 8,2% по сравнению с январем 2020 года, в то время как в государствах ЕС этот показатель составил всего 1,1%.

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«Больше всего в России в январе подорожали сезонные овощи и фрукты, что естественно для зимних месяцев. Но более высокий рост цен на продовольствие в январе 2021 года обусловлен снижением курса национальной валюты, сокращением импорта из стран дальнего зарубежья (по взаимной торговле со странами ЕАЭС информации ещё нет), удорожанием российских тепличных овощей (вследствие роста тарифов, увеличения расходов на оплату закупленных импортных удобрений и др., расходов на хранение)», — сказала Долгова.

Также она пояснила, что рост цен на сладости в январе обусловлен тем, что для их изготовления использованы сахар и мука, закупленные в конце 2020 года по высоким ценам, до вступления в действие правительственных мер по их сдерживанию.

«Кроме этого, существенным фактором повышения потребительских цен является отсутствие высокой конкуренции среди торговых сетей. Снижение доходов населения в 2020 году приводит к увеличению доли продовольствия в потребительских расходах», — сказала Долгова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, практически каждый четвертый житель РФ уверен, что цены будут расти так же, как и раньше.

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