Барнаул, , 06:54 — REGNUM Розничные цены на бензин растут по всей стране, а из-за роста оптовых цен на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже независимые участники топливного рынка терпят убытки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат Алтайского краевого законодательного собрания и виц-президент Российского топливного союза (РТС) Юрий Матвейко.

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По его словам, несмотря на то, что регуляторы объявили, что откорректируют заложенную в формуле действующего демпферного механизма цену внутреннего рынка на уровень фактических темпов роста розничных цен в 2019—2020 годах (2700 рублей на тонну), ситуация не улучшилась.

Вместе с тем Юрий Матвейко считает, что поднимать сейчас цену на топливо до уровня безубыточности (на 4—5 рублей) — это всё рано, что закрыть АЗС.

«Все надеются, что поручения заместителя председателя правительства Александра Новака дойдут до какого-то логического завершения, но когда и как долго ещё придется работать в такой нерыночной ситуации?» — подчеркнул вице-президент РТС.

Напомним, о недостаточности мер по стабилизации ситуации на топливном рынке заявили в Независимом топливном союзе (НТС). Чтобы цены на бензин в рознице до конца 2021 года не выросли выше инфляции (а при худшем сценарии — на 14%), участники рынка предлагают правительству РФ снизить акцизы на бензин и дизель, отменить демпфер и увеличить нормативы продажи топлива на бирже.

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