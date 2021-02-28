Вашингтон, , 20:39 — REGNUM В список «горячих точек», в которых существует проблема роста цен на продовольствие, попала Россия. Об этом сообщает агентство Bloomberg, составившее список.

В черном списке стран, в которых цены на продукты «заставляют людей волноваться», также оказались Индия, Турция, Бразилия и Нигерия.

Журналисты агентства отмечают, что максимума с 2014 года достигли мировые цены на продовольствие. Причина — неблагоприятные погодные условия, уязвимость цепочек поставок продуктов, а также возросший спрос со стороны Китая.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Федеральная служба государственной статистики (Росстат) сообщила, что потребительские цены в январе в стране выросли в среднем на 0,7%. При этом рост цен на плодоовощную продукцию составил 4,77%, а продовольственные товары подорожали на 1,01%.

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